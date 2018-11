Violenza sulle donne: sabato e domenica la Lega distribuirà gli spray al peperoncino

Sabato 17 e domenica 18 novembre la Lega si riunirà in 12 piazze della provincia di Siena per il tesseramento ed il lancio della campagna #ledonnenonsitoccano, iniziativa di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne durante la quale verranno distribuiti, alle donne che si tessereranno, gli spray al peperoncino che in molti casi hanno scongiurato il consumarsi di violenze ai danni di donne indifese.Il commissario provinciale e senatrice della Lega Tiziana Nisini, annuncia la sua presenza a tutti i gazebo programmati sul territorio. «Farò un tour ai gazebo di tutta la provincia per promuovere questa iniziativa che abbiamo preso a livello regionale con il commissario Susanna Ceccardi e con il gruppo politico femminile guidato da Elena Vizzotto. Purtroppo i reati contro le donne sono in aumento e vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica su questo allarmante fenomeno e vogliamo dare soprattutto alle donne uno strumento concreto di difesa quale può essere lo spray al peperoncino.» afferma la Senatrice leghista. «Voglio ringraziare i militanti che saranno impegnati in questo evento e mi auguro di vedere una bella partecipazione ai nostri gazebo da parte della gente comune. La Lega sarà sempre un presidio di difesa della donna e ci adoperiamo ogni giorno per incrementare il livello di sicurezza delle nostre città mettendo in campo, grazie al nostro Ministro dell'Interno Matteo Salvini, politiche che vedano destinare maggiori risorse di uomini e mezzi alle Forze dell'Ordine per contrastare questo tipo di fenomeni. Dobbiamo intervenire anche a livello legislativo per scongiurare che accadano fatti tragici sostanzialmente annunciati che invece potevano essere evitati.»Per prendere visione degli indirizzi e degli orari dei gazebo presenti in provincia di Siena basta collegarsi al sito www.legatoscana.org ed entrare nella pagina dell'iniziativa pubblicizzata nella pagina iniziale del sito.Questi gli orari della presenza della Senatrice Nisini ai gazebo provinciali.SABATO 17Cetona 9:00- 10:00Torrita di Siena 10:50 - 12:00Montalcino 13:00 - 14:00Siena 14:40 - 15:40Poggibonsi 16:30 - 17:30DOMENICA 18Rapolano Terme 09:30 - 10:10Sinalunga 10:40 - 11:20Montepulciano 12:00 - 12:30Chianciano Terme 13:00 - 13:40Colle di Val d’Elsa 16:00 - 17:00