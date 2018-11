''Il bello della gioventù'': al ''Bandini'', genitori, insegnanti e professionisti a confronto sui rischi dell'uso delle droghe

Sabato 17 novembre torna il ciclo di incontri nell’aula magna dell’istituto

Un incontro con esperti, professionisti, genitori e insegnanti per approfondire il mondo degli adolescenti in alcune delle tematiche che più li riguardano da vicino, come la conoscenza dei rischi legati all’uso delle sostanze stupefacenti. L’obiettivo è quello di creare un confronto costruttivo e proficuo e un dialogo tra genitori e insegnanti.E’ in programma per sabato 17 novembre (Aula Magna ore 10 – 12) il secondo del ciclo di incontri dal titolo “Il bello della gioventù”, alla scoperta del misterioso mondo degli adolescenti organizzati dall’Istituto di istruzione superiore Sallustio Bandini di Siena.«Abbiamo raccolto un’esigenza che è venuta direttamente dai genitori dei ragazzi – spiega Alfredo Stefanelli, dirigente scolastico dell’Istituto Sallustio Bandini – che ci chiedono di aiutarli a comprendere il mondo degli adolescenti. La scuola si è quindi mossa cercando interlocutori sul territorio che fossero sensibili a queste tematiche e che, grazie alle loro professionalità, ci aiutassero ad instaurare un dialogo e un confronto tra insegnanti e genitori. Siamo infatti convinti che, solo attraverso lo scambio di esperienze, si possa contribuire ad aiutare gli adolescenti a crescere».Il programma Sabato 17 novembre ore 10 – 12 “Gli adolescenti e le sostanze. Come si può manifestare la paura di diventare grandi” interverranno: Dott.ssa Alice Mazzei Psicologa, mediatrice familiare, Istituto terapia familiare di Siena, Dott. Giorgio D'Alessandro Psicologo, Dott.ssa Arianna Dilaghi Tossicologa, Sert. T. Valdinievole modera Ferdinando Maiorino, pediatra.