''Appartamento per l'autonomia'': in scadenza bando di gara per l'accoglienza residenziale di neo-maggiorenni in condizioni di svantaggio

La gara della Società della Salute Senese si svolge in modalità telematica sulla piattaforma START

Scade lunedì 19 novembre il bando di gara della Società della Salute Senese per affidare la gestione e l'organizzazione del servizio "Appartamento per l'autonomia" per un periodo di due anni ed un importo complessivo di 109.500 euro (oltre IVA).La gara - che si svolge esclusivamente per via telematica attraverso il sistema START ( http://start.e.toscana.it/comune-siena/ ) - è rivolta a imprese, società e consorzi in possesso dei necessari requisiti e sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo contro dell'offerta progettuale. Per partecipare alla gara, i concorrenti devono inserire nel sistema telematico tutta la documentazione richiesta entro le ore 12 del 19 novembre 2018.Il servizio "Appartamento per l'autonomia" è destinato all'accoglienza residenziale di giovani dai 18 ai 21 anni che sono impossibilitati a vivere nel proprio nucleo familiare o che sono privi di riferimenti parentali e familiari, già accolti in affidamento, inseriti in una struttura sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali. L'obiettivo finale è accompagnare i ragazzi in un percorso di educazione all'autonomia responsabile e all'inserimento nel tessuto sociale di riferimento.Il bando è pubblicato integralmente sul sito www.sds-senese.it