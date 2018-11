Genitori, insegnanti e professionisti a confronto al ''Bandini'' sui rischi dell'uso delle droghe

Un incontro con esperti, professionisti, genitori e insegnanti per approfondire il mondo degli adolescenti in alcune delle tematiche che più li riguardano da vicino, come la conoscenza dei rischi legati all’uso delle sostanze stupefacenti.E’ quanto affrontato questa mattina nell’Aula Magna dell’Istituto di istruzione superiore Sallustio Bandini di Siena per il secondo del ciclo di incontri dal titolo “Il bello della gioventù”, alla scoperta del misterioso mondo degli adolescenti. All’incontro dal titolo “Gli adolescenti e le sostanze. Come si può manifestare la paura di diventare grandi” sono intervenuti la Dott.ssa Alice Mazzei Psicologa, mediatrice familiare, Istituto terapia familiare di Siena, il Dott. Giorgio D'Alessandro Psicologo, la Dott.ssa Arianna Dilaghi Tossicologa, Sert. T. Valdinievole con la moderazione di Ferdinando Maiorino, pediatra.