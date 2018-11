Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, le iniziative a Siena

Si terrà domenica 25 novembre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il programma delle iniziative a Siena è a cura del Dipartimento Pari Opportunità della Cgil di Siena, Coordinamento Donne Pensionate Spi Cgil-Lega di Siena e Val di Merse, Auser provinciale, Associazioni: Atelier Vantaggio Donna, Nonunadimeno Siena, Donna Chiama Donna, Centro Culturale delle Donne "Mara Meoni", Archivio Udi della Provincia di Siena, Movimento pansessuale-Arcigay Siena.23 novembre ore 18.00Area Verde Camollia - Limonaia del Giardino del Polo Civile del Tribunale di Siena - Via del Romitorio, 4 - ATELIER VANTAGGIO DONNA e NONUNADIMENO SIENA presentano il film “MOOLADE'” di Ousmane Sembène. Il film racconta in modo molto realistico la rottura di una convenzione sociale che dura da millenni: la pratica delle mutilazioni genitali femminili. Presentazione a cura di Albalisa Sampieri e Riccardo Putti.24 novembreNONUNADIMENO SIENA invita a partecipare alla MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE. Pullman con partenza alle 9,30 dalle piscine dell'Acquacalda. Per info e prenotazioni 327555791924 e 25 novembreCOORDINAMENTO DONNE PENSIONATE SPI CGIL LEGA DI SIENA-VAL DI MERSE con i FORNI DELLA CITTA’ DI SIENA: iniziativa di sensibilizzazione della cittadinanza. I PANETTIERI DI SIENA usano buste del pane con la scritta "LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE NON PUO' ESSERE PANE QUOTIDIANO" e con i numeri telefonici dei Centri Antiviolenza a cui è possibile rivolgersi. La grafica della busta è realizzata dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Artistico "Duccio di Buoninsegna" di Siena, negli stessi giorni verrà proiettata sugli schermi dei pullman della TIEMME.26 Novembre ore 17.00Sala Rosa dell’Università degli Studi - Piazzetta Silvio Gigli, 1 - DONNA CHIAMA DONNA E CENTRO CULTURALE DELLE DONNE “MARA MEONI” presentano: “MAI IN SILENZIO - la musica contro la violenza di genere”: interventi musicali degli allievi dell’Istituto Superiore di Studi musicali “Rinaldo Franci”; letture e testi a cura del Centro Culturale Mara Meoni-Persone Libro27 Novembre ore 18.00Corte dei Miracoli – via Roma, 56 - MOVIMENTO PANSESSUALE-ARCIGAY SIENA: “DIFFICULT LOVE Violenza/genere/orientamento” - Conversazione con Simonetta Grilli, docente di Antropologia sociale, Università agli Studi di Siena, e Carolina Vesce, assegnataria di ricerca, Università degli Studi di Siena29 novembre ore 18.00Area Verde Camollia - Limonaia del Giardino del Polo Civile del Tribunale di Siena - Via del Romitorio, 4 - NONUNADIMENO SIENA presenta il libro della Giudice Paola Di Nicola "LA MIA PAROLA CONTRO LA SUA. Quando il pregiudizio è più forte del giudizio". Carola Bazzano dialogherà con l’autrice.30 novembre ore 16.30Sala Aurora dell'Amministrazione Provinciale, Piazza Duomo - AUSER PROVINCIALE, ARCHIVIO UDI, DONNA CHIAMA DONNA, CENTRO CULTURALE DELLE DONNE “MARA MEONI”, COORDINAMENTO DONNE PENSIONATE SPI CGIL LEGA DI SIENA-VAL DI MERSE: presentazione del "DECIMO RAPPORTO SULLA VIOLENZA DI GENERE IN TOSCANA " curato dalla Regione Toscana, presentato da Silvia Brunori. Letture a cura di Antonia Banfi.4 dicembre ore 17.30Circolo ARCI di Ravacciano, Via Duccio di Buoninsegna, 35 - DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' DELLA CGIL DI SIENA: proiezione del film "NOME DI DONNA" (2018) con Cristina Capotondi, regia di Marco Tullio Giordana, sulle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Presentazione di Maria Luisa Ghidoli. Segue dibattito e apericena.