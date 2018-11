Enel, lavori per cabina elettrica ''Vico Alto''

Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento della rete elettrica a Siena: domani, mercoledì 21 novembre, e giovedì 22 novembre, infatti, la società elettrica effettuerà un importante intervento in città per il potenziamento della cabina elettrica denominata “Vico Alto”, snodo elettrico locale che fornisce alimentazione all’omonima zona di Vico Alto e le limitrofe viale delle Regioni, via Sicilia, via Veneto, via Piemonte.La cabina, che trasforma l’energia elettrica da media a bassa tensione e la distribuisce ad attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni, sarà sottoposta a restyling attraverso la sostituzione e il rimontaggio completo delle apparecchiature elettromeccaniche, con nuova componentistica motorizzata che consentirà di completare l’automatizzazione del sistema elettrico in uscita dall’impianto con benefici per la qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio. Nell’occasione sarà effettuato anche il riassetto dei carichi per una distribuzione equilibrata dell’elettricità.I lavori, inoltre, sono propedeutici alla posa di una nuova trasversale elettrica di media tensione, che si aggiungerà alle linee esistenti Montarioso e Fonterutoli e che migliorerà ulteriormente la qualità del servizio elettrico: si tratta di interventi previsti dal Progetto Resilienza, con cui E-Distribuzione intende dotare molte aree della Toscana di un sistema elettrico sempre più efficiente e resistente. Questa nuova dorsale elettrica sarà attivata nei prossimi mesi.Le operazioni di domani e giovedì devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono due interruzioni temporanee del servizio per lo smontaggio e il rimontaggio dell’impianto, che E-Distribuzione ha programmato nel seguente modo: mercoledì 21 novembre, dalle ore 13:00 alle 16:00, e giovedì 22 novembre, sempre dalle 13:00 alle 16:00, Siena, via Piemonte civ. da 2 a 10, 14, da 14p a 18, 22, da 5 a 7, da 11 a 13, da 17 a 21, sn (senza numero); via Sicilia civ. 2, 8, da 14 a 30, da 1 a 29, da 33 a 37; strada Vico Alto civ. 10, 30p, da 49a a 57, sn; viale delle Regioni civ. da 88 a 96, da 53 a 69; via Veneto civ. da 1 a 3, da 4 a 10; strada Castellina civ. 26, sn.I clienti sono informati anche con affissioni, con tutti i dettagli dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata dall’intervento. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.