L'Arma dei Carabinieri celebra la Madonna ''Virgo Fidelis''

Oggi mercoledì 21 novembre, i Carabinieri in servizio e in congedo della provincia di Siena, insieme ai loro familiari, celebrano la loro patrona, la Madonna “Virgo Fidelis".La cerimonia religiosa avrà luogo alle ore 11, presso la basilica di San Francesco a Siena, alla presenza delle massime autorità della provincia, tra cui il prefetto Armando Gradone, il questore Costantino Capuano, il presidente della Provincia, Silvio Franceschelli. Parteciperà anche una rappresentanza dell’amministrazione comunale.La Madonna "Virgo Fidelis" fu designata quale patrona dell’Arma dei Carabinieri l’11 novembre 1949 da Papa Pio XII che fissava la celebrazione della festa il 21 novembre, ricordando la presentazione di Maria Vergine al Tempio. Tale titolo fu suggerito dai cappellani militari dell’Arma, in relazione al noto motto araldico “Nei Secoli Fedele”. Nell’occasione l'Ordinario Militare pro tempore, arcivescovo Carlo Alberto Ferrero, compose anche il testo della “Preghiera del Carabiniere” dedicandola alla “Virgo Fidelis”. Il 21 novembre si ricorda altresì il 77° Anniversario della “Battaglia di Culqualber”, in cui, il 21 novembre 1941, il I Battaglione Carabinieri e Zaptiè, in terra d’Africa Orientale, sostennero un’eroica battaglia per la difesa del caposaldo ritenuto di vitale importanza, divenendo artefici di epica resistenza, fino all’estremo sacrificio. Per tale fatto d’armi alla Bandiera dell’Arma fu conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare. Il 21 novembre è anche “Giornata dell’Orfano” e costituisce momento per stringersi, con affetto, ai famigliari dei militari caduti.