Visita speciale oggi, mercoledì 21 novembre, a Palazzo Pubblico per i bambini della 5ª A e la 5ª B della scuola elementare "Giovanni Pascoli" di Siena che, accompagnati dalle maestre Nadia, Annapaola, Luciana e dal professore Fabio Mazzieri, noto artista senese ed ex professore dell'istituto d'arte, hanno visitato la Sala del Buon Governo, la Maestà di Simone Martini e il Guidoriccio. Ad accoglierli in questa visita speciale è stata l'assessore all'istruzione Clio Biondi Santi.