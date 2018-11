Bruno Valentini nominato presidente della Commissione nazionale Anci su ''Sicurezza e legalità''

L'ex sindaco di Siena e attuale consigliere comunale, Bruno Valentini, è stato nominato oggi, mercoledì 21 novembre, presidente della Commissione permanente di Anci "Sicurezza e legalità"."Il presidente nazionale di Anci e sindaco di Bari, Antonio De Caro - ha dichiarato Valentini -, mi ha comunicato di essere stato nominato presidente della Commissione permanente di Anci "Sicurezza e legalità". Mentre faccio gli auguri di buon lavoro al sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che mi sostituirà come delegato nazionale ai temi della Protezione Civile ed Ambiente, ringrazio il presidente De Caro ed Anci per l'opportunità che mi viene ancora data per rappresentare ed aiutare i Comuni italiani su materie così importanti per il corretto funzionamento degli Enti Locali e per garantire diritti fondamentali dei cittadini. Ho già avuto modo di impegnarmi in questo nuovo incarico, partecipando lunedì a Roma ad un'audizione in Commissione Parlamentare presso la Camera dei Deputati sul decreto sicurezza, dove abbiamo presentato alcuni emendamenti migliorativi, che però potrebbero non essere presi in esame nel caso che venga confermata la procedura di "fiducia" già attuata al Senato della Repubblica. Ieri, martedì, ero invece a Viareggio per approfondire la proposta del sindaco Del Ghingaro di istituire un osservatorio nazionale sulla sicurezza del trasporto ferroviario di merci pericolose. Anci è un'istituzione preziosa per dare forza ai Comuni italiani, gli enti più vicini ai cittadini, e portare a sintesi interessi di realtà differenti, per dimensione, collocazione territoriale e profilo politico. Quando si rappresenta Anci, si devono rispettare in modo obiettivo ed imparziale le istanze generali, diversamente dai ruoli politici che sindaci, assessori e consiglieri svolgono nei rispettivi consessi."