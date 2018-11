Siena, si riunisce il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Si terrà domani, giovedì 22 novembre, alle ore 17.00, in Prefettura una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto Armando Gradone.L’ordine del giorno è il seguente:- Andamento della criminalità nella provincia di Siena;- Indirizzi per la prevenzione ed il contrasto della delittuosità;- Controllo del territorio nel centro storico di Siena.Saranno presenti, oltre ai vertici provinciali delle forze dell’ordine, il Procuratore della Repubblica, il Presidente della Provincia, il Sindaco del Comune di Siena, il Presidente della CCIAA, il Rettore del Magistrato delle Contrade ed i Presidenti delle locali associazioni di categoria del Commercio e dell’Artigianato.