Maxi tamponamento sulla Siena-Bettolle: più di 20 veicoli coinvolti

I Vigili del Fuoco del comando di Siena, sono intervenuti alle ore 7.50 di oggi, giovedì 22 novembre, sul tratto Siena-Bettolle direzione Siena a circa 3 km dalla città per un incidente stradale tra più autovetture. Di riflesso, per la formazione della coda si è verificato un secondo tamponamento sempre tra autovetture. Sono state 25 le auto coinvolte. Non ci sono state persone rimaste intrappolate all’interno delle vetture. Secondo quanto riferisce l'Ansa, tre i feriti gravi trasportati dai sanitari all'ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena con politraumi ma nessuno è in pericolo di vita, mentre altre cinque persone sono state portate al pronto soccorso per accertamenti.Il personale dei Vigili del Fuoco giunto sul posto, ha effettuato la messa in sicurezza dei veicoli incidentati in un tratto complessivo di circa 2 km. Sul posto anche le forze dell'ordine.La Siena-Bettolle è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Siena al km 4,000 ed il traffico è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Casette.