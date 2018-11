In Campo per l’educazione alla cittadinanza a scuola

Al via la raccolta firma per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da ANCI

L’associazione “in Campo” sostiene autonomamente l’iniziativa di legge popolare, proposta dall’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, per la reintroduzione dell’insegnamento di Educazione alla cittadinanza come materia autonoma, con voto, nelle scuole di ogni ordine e grado.L'argomento è di grande attualità e interesse, e nonostante il Comune di Siena abbia optato per non aderirvi, merita a parere nostro di essere sostenuto e portato avanti, perché solo avendo ragazzi più informati e consapevoli dei propri diritti e della nostra storia potremo migliorare la partecipazione alla vita pubblica e politica del Paese, delle città e dei territori.Per raccogliere le firme saremo presenti con un gazebo "in Campo per l’educazione civica" dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 dei giorni 24 e 25 novembre, rispettivamente in Piazza Gramsci e Piazza Indipendenza.Non mancare l'appuntamento e vieni anche tu a firmare".