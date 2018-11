Tiemme, servizi extraurbani in arrivo a Firenze: domenica 25 novembre modifiche per la Maratona

Saranno interessate le linee da e verso Firenze per Siena, Grosseto e Bibbona

Domenica 25 novembre a Firenze, in occasione dello svolgimento della Firenze Marathon, sono previste modifiche ai percorsi dei servizi autobus extraurbani, in arrivo e partenza dal capoluogo regionale. Per quanto riguarda Tiemme le variazioni interesseranno le linee extraurbane 131 (Siena-Firenze), 50G (Grosseto-Firenze) e SI90 (Bibbona-Firenze)Linea 131 Siena - FirenzeLa corsa delle ore 8.10 da Siena a Firenze (ordinaria) si fermerà a Porta Romana. La corsa delle ore 9.10 da Firenze a Siena (rapida) partirà alle ore 9.20 da Porta Romana. La corsa delle ore 9.40 da Siena a Firenze (ordinaria) si fermerà a Porta Romana. La corsa delle ore 10.10 da Firenze a Siena (ordinaria) partirà alle ore 10.20 da Porta RomanaLinea 50G Grosseto – FirenzeLa corsa delle ore 7.50 Grosseto-Firenze si fermerà a Porta Romana. La corsa delle ore 12.05 da Firenze a Grosseto effettuerà partenza regolare dal capolinea, salvo eventuale ritardo a causa del traffico che potrà incontrare nel raggiungere l'autostazione Busitalia.Linea SI90 Bibbiena - FirenzeLa corsa delle 6.40 da Bibbiena a Firenze si fermerà al al Cavalcavia di Sant’Andrea a Rovezzano. La corsa delle 9.20 da Firenze a Bibbiena partirà alle ore 9.45 dal Cavalcavia di Sant’Andrea a Rovezzano.Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione news del sito www.tiemmespa.it