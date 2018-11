''Il bello della gioventù'', ultimo appuntamento con il ciclo di incontri al ''Bandini''

“Tutti intorno a me, come crescere insieme agli altri” il titolo dell’incontro che chiude gli appuntamenti della mini rassegna

Ultimo appuntamento con il ciclo di appuntamenti “Il bello della gioventù” organizzati dall’Istituto di istruzione superiore Sallustio Bandini di Siena. Esperti, professionisti, genitori e insegnanti si confronteranno sabato 24 novembre (Aula Magna ore 10 – 12) per approfondire il mondo degli adolescenti su come crescere insieme. “Tutti intorno a me, come crescere insieme agli altri” il titolo dell’incontro a cui interverranno Giorgio D'Alessandro psicologo, Tommaso Innocenti psicologo, psicoterapeuta, Istituto terapia familiare di Siena, Massimo Capitani medico sportivo con la moderazione di Alfredo Stefanelli, dirigente scolastico Istituto Bandini.