Siena, per ''Un albero per ogni nato'' si festeggiano i 322 bambini nati nel 2015

L’iniziativa, con l’assessore all’ambiente Silvia Buzzichelli, si terrà il 24 novembre nel campo sportivo a San Miniato

Come da tradizione sabato prossimo, 24 novembre alle ore 15, nel campo sportivo a S. Miniato (via Veterani dello sport) si terrà la tradizionale cerimonia “Un albero per ogni nato” che, quest’anno, festeggia i 322 bambini nati e residenti a Siena nel 2015."Un appuntamento gioioso – ha detto l’assessore all’ambiente Silvia Buzzichelli - ma, allo stesso tempo, educativo, perché l’obiettivo è quello di stimolare, fin dalla giovane età, l’importanza delle piante per la sopravvivenza della vita umana e animale sul nostro pianeta. Solo se fin da piccoli riusciamo a comprendere quanto è delicato l’ecosistema in cui viviamo potremo imparare a rispettarlo e a proteggerlo. Chi ama la natura certo non la offende abbandonando rifiuti in un bosco o gettandoli in mare, anzi la proteggerà per preservarla per le generazioni future".Ai genitori dei bambini il Comune ha già inviato l’invito per partecipare. Ad ogni piccolo sarà consegnata, a ricordo, una pergamena personalizzata e una piantina di cui prendersi cura.Coloro che non saranno presenti potranno ritirare la pergamena alla segreteria dell’assessorato all’Ambiente (Palazzo Berlinghieri, Piazza Il Campo n. 7/8) dal lunedì al venerdì in orario 9 -12.In caso di pioggia l’iniziativa si svolgerà all’interno dei locali del Gruppo sportivo S. Miniato.