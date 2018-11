Convocazione alle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo in occasione della Festa della Toscana



Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno giovedì 29 novembre alle ore 9.00, in seduta straordinaria in occasione della Festa della Toscana “Dai Medici ai Lorena: il Granducato di Toscana, faro di civiltà per l'Europa”.