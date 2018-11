Siena, il Consiglio comunale celebra la ''Festa della Toscana''

Nella seduta del prossimo Consiglio comunale, che si terrà giovedì 29 novembre, alle ore 9 una sessione speciale della seduta celebrerà la Festa della Toscana 2018 per ricordare l’anniversario dell’abolizione della pena di morte, per la prima volta nella storia degli Stati moderni, deliberata dal Granduca di Toscana Pietro Leopoldo il 30 novembre del 1786.Per l’occasione il Siena Viole Ensamble dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” eseguirà un breve concerto musicale al quale sarà presente anche il direttore dell’Istituto Luciano Tristaino.A seguire, dopo l’introduzione del presidente del Consiglio comunale Marco Falorni, il professore Raffaele Ascheri interverrà sul tema “Dai Medici ai Lorena: il Granducato di Toscana faro di civiltà per l’Europa”.Quindi riprenderanno i lavori consiliari con la sessione ordinaria, per la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.