Riapre il Coop.Fi Grondaie: tutte le novità della ristrutturazione del punto vendita di Siena di Unicoop Firenze

Dai freschi agli extra alimentari fino all’area esterna, cosa cambia dopo la ristrutturazione del punto vendita di Siena Grondaie

Riapre, dopo mesi di lavoro a negozio aperto e pochi giorni di chiusura al pubblico, il punto vendita Coop.Fi di Siena Grondaie. Si è tenuto questo pomeriggio alle 17 il taglio del nastro del negozio rinnovato, che, a 37 anni dall’apertura, offre importante novità, che riguardano tutti i settori. L’apertura al pubblico è fissata per domani alle ore 8.Era infatti il 4 giugno 1981 quando aprì al pubblico di soci e clienti l’ormai storico punto vendita di Siena Grondaie che, al tempo, aveva una superficie di 1200 metri quadri e in vendita solo prodotti alimentari.Un volto, quello dell’iniziale punto vendita, che è stato completamente cambiato molti anni dopo, esattamente nel dicembre del 1998 quando il supermercato ha raddoppiato la superficie di vendita ed è diventato “integrato” con reparti non food. A distanza di 20 anni esatti, e con i suoi attuali 3500 mq di superficie, il punto vendita rinasce per la terza volta, dopo una ristrutturazione durata 6 mesi che ha riguardato tutti i reparti freschi, come anche la parte non alimentare.Le novità riguardano in particolare il reparto gastronomia che è stato ampliato e presenta ora il format classico dei reparti gastronomia dei superstore, con un’isola centrale aperta sui 4 lati, al cui interno è presente l’area lavorazione. Lo spostamento del box informazioni in galleria, inoltre, ha permesso di recuperare spazi a vantaggio della piazza dei freschi e della barriera casse, che guadagna alcune casse in più sia self, sia Salvatempo. Gli spazi aumentano anche fra le diverse corsie, dove soci e clienti potranno trovare scaffalature più basse e più facilmente raggiungibili da tutti.Se i reparti carne e pesce sono stati rinnovati nelle strutture ma presentano un assortimento invariato, la novità più significativa è nel reparto forneria. Da Siena Grondaie partirà, infatti, anche una novità che nel 2019 si estenderà a altri punti vendita di Unicoop Firenze. Il reparto forneria della Coop di Siena sarà il primo punto vendita ad utilizzare esclusivamente farina di filiera toscana per la produzione interna di tutti i tipi di pane (ad eccezione del Pane Panda).Sul fronte extra alimentare, il nuovo Coop.Fi sarà il primo a presentare un modello che prevede la divisione delle varie merceologie per destinazione d’uso, in modo da avere aree tutti i prodotti riuniti per area tematica e funzione. Il negozio sarà diviso in due quadrati contrapposti, all’interno dei quali saranno presenti dei tavoli centrali dove verranno valorizzare le stagionalità e le migliori opportunità d’acquisto del momento.All’interno dell’area di vendita sarà presente anche il totem per gli acquisti on line su Piùscelta.Il punto vendita si presenta con un volto nel suo insieme totalmente nuovo che abbina nuovi prodotti a una maggiore fruibilità degli stessi, a un accesso più facile dall’esterno e a una maggiore efficienza legata della barriera casse. La ristrutturazione, infatti, ha riguardato anche l’esterno del punto vendita: da oggi infatti sarà possibile, dalla viabilità principale, scegliere se accedere al parcheggio superiore o a quello sotterraneo, senza bisogno, come accadeva prima, di passare dal parcheggio sotterraneo per raggiungere il parcheggio in superficie. È stata inoltre predisposta la possibilità, per i camion che accedono allo scarico, di sostare sotto il ponte del parcheggio, in un’area a scomparsa, in modo da rendere più scorrevole la viabilità ordinaria.“Il punto vendita di Siena Grondaie offre a soci e clienti una esperienza di acquisto nuova: abbiamo lavorato, a livello di spazi, perché fare la spesa sia sempre più semplice e comodo - fanno sapere da Unicoop Firenze – e a livello di assortimento per venire incontro alle esigenze di soci e consumatori. Puntiamo molto sui prodotti toscani e sulle materie prime del territorio e su quelli a marchio, con la campagna Ancora più convenienti, che garantisce l’impegno della cooperativa nel rispondere ai fondamentali bisogni legati a qualità, sicurezza, convenienza, trasparenza, legalità, rispetto delle persone e dell’ambiente”.Lo spazio della sezione soci Coop, invece, era già stato rinnovato ed ampliato questa estate.“Oggi è una giornata importante anche per la sezione soci, che ha già inaugurato i suoi nuovi spazi qualche mese fa. Con la ristrutturazione del negozio e dell’area esterna, si conclude un percorso volto a dare a Siena un nuovo spazio per la vendita, ma anche per la socialità, più comodo, moderno e facilmente raggiungibile” afferma Giampiero Pacchierotti.