Siena, il Consiglio comunale del 29 novembre 2018

I lavori di giovedì 29 novembre a Palazzo Pubblico in continuo aggiornamento

Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta ordinaria giovedì 29 novembre, nella Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Civico.Questo l'elenco dei lavori dalla sala consiliare in continuo aggiornamento (aggiornare la pagina o visitare successivamente per visualizzare i nuovi argomenti):L'assemblea consiliare ha approvato alcune variazioni al Bilancio di previsione 2018/2020."Si tratta – come ha illustrato all'aula l'assessore al Bilancio Luciano Fazzi – di integrazioni di entrate e spese correnti, relative al funzionamento dei servizi, nonché alcuni storni tra capitoli di spese di funzionamento; l'iscrizione di alcune partite di entrata e spesa vincolate sia di carattere corrente sia in conto capitale; l'applicazione di un avanzo accantonato di 20mila euro del Fondo rischi contenzioso per definire la transazione con un'impresa appaltatrice; l'utilizzo di un avanzo di alienazioni patrimoniali per completare il finanziamento dei lavori urgenti al tetto della scuola Saffi, danneggiatosi in seguito a recenti eventi atmosferici; l'integrazione della quota associativa prevista per l'associazione Siena Jazz, al fine di sostenere l'evoluzione didattica in ambito universitario".