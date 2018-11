Istituto ''B. Ricasoli'': Open Day al via da sabato 1° dicembre

Incontri nelle tre sedi di Siena, Colle di Val d’Elsa e Montalcino per conoscere strutture e offerta formativa

All’Istituto d’istruzione superiore statale “Bettino Ricasoli” di Siena si rinnova l’appuntamento con gli Open Day in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020. Da sabato 1° dicembre a sabato 19 gennaio sarà possibile conoscere da vicino l’offerta formativa e le strutture a disposizione degli studenti negli incontri e visite guidate in programma all'Istituto Tecnico Agrario, con sede a Siena; all'Istituto professionale per l'enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, a Colle di Val d’Elsa, e all’Istituto professionale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, a Montalcino.Gli Open Day si apriranno a Montalcino sabato 1° dicembre, dalle ore 15 alle ore 18, nella sede in Via Prato Spedale, 9, con replica domenica 2 dicembre, ancora dalle ore 15 alle ore 18. Domenica 2 dicembre, ancora dalle ore 15 alle ore 18, saranno aperte anche le porte dell’Istituto “Bettino Ricasoli” a Siena, in Strada di Scacciapensieri, 8 e a Colle di Val d’Elsa, in Viale dei Mille, 10.Gli incontri continueranno sabato 15 e domenica 16 dicembre a Siena, dalle ore 15 alle ore 18, prima di dare appuntamento al mese di gennaio con altri Open Day. Per conoscere tutte le date, è possibile visitare il sito dell’Istituto d’istruzione superiore statale “Bettino Ricasoli”, www.iisricasoli.it . In altri giorni è possibile effettuare anche visite guidate e incontri su appuntamento, contattando l’Istituto al numero 0577-332477.