''E se l’Italia tornasse alla lira?'', incontro-dibattito pubblico a Siena

Venerdì 30 novembre alle ore 18,00 presso Palazzo Patrizi, in via di Città 75 a Siena, si terrà un incontro-dibattito organizzato dal Movimento Civico Senese sulla dibattuta questione della permanenza dell’Italia nell’Eurozona.L’iniziativa prenderà spunto dalla presentazione del libro "E se l’Italia tornasse alla lira? Vantaggi, costi e rischi" da parte del coautore Marcello Signorelli, professore ordinario di Politica Economica e presidente del Consiglio Intercorso in Economia dell’Università di Perugia."Con questo evento il Movimento Civico Senese intende favorire in modo imparziale la conoscenza e la discussione su un tema importante che continua ad essere di attualità. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare".