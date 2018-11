Siena, il convegno #ioscelgoilrispetto sabato 30 novembre a Palazzo Pubblico

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, sostenute ed organizzate dall’Amministrazione comunale di Siena, venerdì 30 novembre alle 9, nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, si terrà il convegno #ioscelgoilrispetto.Dopo i saluti delle autorità, i lavori inizieranno con l’assessore alle Pari Opportunità Sara Pugliese che parlerà dell’azione comunale in tema di violenza sulle donne: attività esistenti e prospettive; seguirà l’intervento della sindaca di Murlo, Fabiola Parenti, E lo chiamano amore e, dopo la proiezione del video La violenza sulle donne vista attraverso gli occhi dei giovani, della vice presidente dell’associazione Donna Chiama Donna, Rossana Salluce, che parlerà del ruolo del CAV locale.Sara Galgani, presidente del Soroptimist International d’Italia – Club di Siena e Alessia Pannone, presidente dell’associazione regionale “La lampada di Dendera” relazioneranno su La società civile e il fenomeno della violenza, mentre Monica Urbano, referente del Dipartimento dei Servizi Sociali ASL per il Codice Rosa, tratterà il tema dal titolo Dal Codice Rosa al Percorso Rosa.Dopo una breve pausa verrà presentato dalla professoressa Monica Catinelli, referente Cittadinanza e Costituzione, che presenterà il progetto Belle da non morire, una pubblicazione realizzata dagli studenti dell’Istituto Giovanni Caselli, stampata nella tipografia comunale, che raccoglie racconti, canzoni e fatti di cronaca, per dar corpo a storie di violenza a lieto fine, in cui le protagoniste riescono a sopravvivere e vincere.Seguirà la presentazione di Gianni Colombini, presidente Associazione Italiana Difesa Personale, del corso gratuito di autodifesa che inizierà il 1° dicembre. Organizzato dal Comune di Siena in collaborazione con il Centro Universitario studentesco e l’Associazione Nazionale Difesa Personale è rivolto alle studentesse universitarie e a tutte le ragazze maggiorenni e donne che risiedono, studiano e lavorano a Siena.Di seguito, Lucia Secchi Tarugi, presidente CPO dell’Ordine degli Avvocati di Siena, tratterà il tema La violenza sulle donne nei luoghi di lavoro e in famiglia: gli strumenti di cui si è dotato l’ordine degli avvocati di Siena, mentre Alessandra Viviani, docente e vice direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Ateneo senese, illustrerà il Corso multidisciplinare per il contrasto delle discriminazioni e della violenza sulle donne.Dopo uno spazio lasciato al dibattito, le conclusioni dell’assessore Sara Pugliese.