I Carabinieri del Comando provinciale di Siena hanno arrestato nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 novembre, il responsabile della truffa ad un'anziana avvenuta ieri a Siena ( vai all'articolo ), dopo che nella giornata di oggi avevano sventato altri due tentativi di truffa in via Nino Bixio e altri quattro tentativi successivi andati a vuoto anche per la prontezza delle possibili vittime.L'arrestato, un 60enne napoletano, è stato catturato da una squadra del nucleo investigativo dell'Arma in zona San Prospero con 10mila euro in tasca e in possesso di diversi preziosi, dopo che, 15 pattuglie su auto civetta, arrivate da tutta la provincia, avevano per tutta la mattinata effettuato una "caccia all'uomo" per porre finalmente fine alle azioni truffaldine dell'uomo.