Si sono svolte oggi, martedì 4 dicembre, presso la caserma del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena al Ruffolo, le celebrazioni per Santa Barbara, patrona del Corpo.Nel corso delle celebrazioni, il comandante Luca Nassi, ha illustrato i dati dell'attività dei Vigili del Fuoco nell'ultimo anno e sono stati consegnati gli attestati al personale.Nel periodo 1 dicembre 2017-30 novembre 2018 il personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Siena ha effettuato complessivamente 5.051 interventi di soccorso tecnico urgente di seguito suddivisi nei sedi distaccate di: Siena 2.541, Poggibonsi 1.185, Montepulciano 882, Montalcino 439, Piancastagnaio 401 e 82 presso altri Comandi.In particolare i Vigili del Fuoco sono intervenuti:842 volte per incendio;445 volte per incidente stradale;531 volte per dissesti statici;232 volte per danni d’acqua;996 volte per soccorsi a persone;31 volte perNel periodo considerato il Comando ha effettuato le seguenti attività di prevenzione incendi:• Pareri di conformità antincendio presentati n. 176, evasi n. 165• Richiesta di rinnovo del CPI n. 923, evase n. 910• Richieste di rilascio del CPI presentate n. 60, evase n. 24• Esposti pervenuti n. 16 evasi n. 16• Procedimento D.Lgs. 758/94 - n. 26D.Lgs. 81/08 - La formazione antincendi• Corsi effettuati n° 67• Totale discenti n° 1130 e n° 579 persone accertate• Introito complessivo €.100.706,00La Polizia Giudiziaria• Comunicazioni di reato trasmesse all’A.G. n° 65• Persone denunciate n° 72• Contro ignoti n° 41• Sequestri cautelari effettuati n° 12La vigilanza antincendio• Servizi effettuati n° 387• Personale impiegato n° unità 1802Servizi Effettuati:• Stadio n° 18• Palazzo dello Sport n° 48• Teatri n° 219• Varie n° 102Per quanto riguarda la formazione interna il Comando Vigili del Fuoco di Siena ha svolto i seguenti corsi interprovinciali:nr. 1 corsi TAS livello 1nr. 3 corsi Addetti Sala Operativanr. 1 Radiometrianr. 1 Costruzioni dissesti statici e puntellamentiTra i principali interventi sia locali che nazionali che hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco senesi nell’anno appena trascorso merita ricordare:• Crollo parziale delle mura San Gimignano• Incendio centro trattamento rifiuti Rugi;• Eventi meteorologici del 29/10/2018;• Ricerca a persone disperse in provincia;• Intervento sulla torre di San BiagioPERGAMENA ALLA MEMORIAC.Q.E. SANTI CHELI (FRANCESCO)DIPLOMA DI LODEVOLE SERVIZIOC.R.E. GIACOMO MARTINUCCICROCE DI ANZIANITA'O.P. TIZIANA BETTIELOGII.A. MASSIMO RAFFAELLIV.F. SALVATORE TAGLIAVIAV.C. SIMONE PUCCIC.Q.E. STEFANO LUZIC.Q.E. RICCARDO ROCCHIGIANIC.Q.E. SILVIO SIGNORINIV.C. PAOLO PESUCCIC.R.E. in quiescenza DOMENICO LETTIERIV.E. MASSIMILIANO STOLZIV.F. ANDREA CANNASC.T.I. LUCA MEONI