Siena Parcheggi, via ai rinnovi degli abbonamenti con la procedura on line

Da lunedì 10 dicembre inizia la vendita degli abbonamenti per l’anno 2019

Inizia lunedì 10 dicembre la campagna per il rinnovo degli abbonamenti nei parcheggi in struttura e di superficie per l’anno 2019.Siena Parcheggi, per agevolare i propri utenti, mette a disposizione anche la procedura di rinnovo e pagamento on line che consente di evitare di recarsi presso gli uffici.Il collegamento per pagare on line gli abbonamenti 2019 nei parcheggi in struttura e di superficie sarà presente sulla home page del sito www.sienaparcheggi.com a partire da lunedì 10 dicembre e fino al 31 dicembre del 2018. Si può utilizzare però solo la carta di credito e non il bancomat.E’ importante ricordare che per completare la procedura on line del rinnovo abbonamenti servono il numero della tessera ed il codice fiscale ed è necessario indicare il nome del parcheggio.Il sistema di pagamento on line, dopo aver completato la transazione, rilascia regolare fatturaColoro che preferiscono il sistema di pagamento tradizionale, possono rinnovare il proprio abbonamento recandosi presso l’ufficio di Siena Parcheggi in via Sant’Agata 1 (nella galleria del Parcheggio Il Campo), l’unico abilitato.E’ necessario essere in possesso del numero dell’abbonamento.L’ufficio in Via Sant’Agata è aperto, nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì con orario 9 – 12,45 e 14 – 17, il sabato è chiuso (tel. 0577-228711).Ricordiamo che gli abbonamenti mensili Stazione possono essere rinnovati, come di consueto, anche alla cassa automatica del Parcheggio Stazione, oltre che agli uffici in Via Sant’Agata presso il parcheggio il Campo.Per informazioni: 0577/228711 si.park@sienaparcheggi.com.