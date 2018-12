I famigliari dei bambini che dalla scuola primaria “A. Saffi” sono stati spostati nei locali dell’Università per Stranieri in via dei Pispini a Siena, per accompagnare e riprendere in maniera agevole i piccoli, possono ritirare il permesso per l’accesso alla Ztl al Comando dei Vigili Urbani in via Tozzi, 3 in orario 9-12 dal lunedì al venerdì, mentre il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.