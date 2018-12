Officina Solidale, al Mo.Ma.Market si festeggia aprendo anche il sabato pomeriggio

“Il consumatore fa bottega” compie un anno e per festeggiare a dicembre sarà aperto dai volontari di Officina Solidale anche il sabato pomeriggio, fino a Natale

Da gennaio scorso è attivo a Siena, presso il Mo.Ma.Market in via Pertini 42 (zona Montarioso, comune di Monteriggioni), uno spazio messo a disposizione dalla cooperativa di consumo MondoMangione completamente gestito dai consumatori volontari dell'associazione Officina Solidale. Per tutto l’anno è stato aperto ogni sabato mattina dalle 9 alle 13 offrendo così la possibilità di acquistare, oltre agli articoli del commercio equo e solidale, prodotti del territorio selezionati secondo criteri di qualità e di eticità. Ma ora è tempo di festeggiamenti, perché “Il consumatore fa bottega” compie un anno e si avvicina anche il Natale che, si sa, è un momento speciale. Per questo doppio motivo il sabato del Mo.Ma.Market raddoppia, aprendo anche il pomeriggio!Data la risposta positiva da parte della cittadinanza, infatti, Officina solidale ha deciso per il mese di dicembre di organizzare un'apertura straordinaria: da sabato 1 e per tutti i sabati fino a Natale il Mo.Ma.Market sarà tenuto aperto dai volontari anche il pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30. Durante queste aperture sarà possibile incontrare alcuni dei produttori presenti in bottega con i loro prodotti, oltre a fare la spesa all'insegna della qualità ma anche del gusto. Troverete nei nostri scaffali verdura fresca di stagione, formaggi, salumi, farine, pasta, arance, passata di pomodoro, pane, vino, frutta secca, farina di castagne, succhi di frutta ma anche detersivi alla spina e, per le feste natalizie, anche molti regali belli e buoni per un Natale speciale e intelligente.In questi mesi il progetto ha avuto un grande successo: Officina Solidale, l'Associazione no profit che gestisce volontariamente l'apertura, è cresciuta superando i 180 soci e ad oggi i volontari che gravitano intorno al progetto sono circa 30, dando così la possibilità a 15 piccoli produttori di Siena e provincia di mettere in vendita i propri prodotti, provenienti da agricoltura per lo più biologica e biodinamica.Nato come un esperimento di Piccola Distribuzione Organizzata (PDO), una modalità di consumo alternativo che vede l'economia al di là delle logiche del profitto, come spazio di relazioni tra persone, “Il consumatore fa bottega” è cresciuto e continua a crescere, a farsi conoscere, ad offrire anche a Siena un luogo in cui fare una spesa etica e di qualità, sostenendo i piccoli produttori locali, le realtà che si ispirano all’autoproduzione, i produttori delle zone terremotate, le organizzazioni che lottano contro il caporalato nel Sud.Il Mo.Ma.Market è un progetto della cooperativa MondoMangione, da quindici anni presente a Siena, che con i suoi soci ed il suo punto vendita in Pantaneto rappresenta un punto di riferimento per l’economia biologica, locale e solidale del nostro territorio.