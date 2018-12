Siena, corsi di autodifesa promossi dal Gruppo consiliare Lega

Giovedì 6 e venerdì 7 dicembre la Lega di Siena sarà in Piazza Gramsci per promuovere l'iniziativa presentata in Consiglio comunale e accolta dall'assessore alle Pari opportunità, sull'avvio di corsi gratuiti di autodifesa per le donne."Il Gruppo Consiliare Lega Siena - afferma la Capogruppo Eleonora Raito - si è fatto promotore di un'iniziativa che la Lega sta portando in tutti i Comuni dove amministra: corsi di autodifesa gratuiti per tutte le cittadine che vorranno aderire.Per questo la Lega sarà presente con un proprio gazebo, per raccogliere le adesioni a questa importante iniziativa a favore delle donne, che vedrà un istruttore impegnato in un percorso di 5 serate per fornire le nozioni base per una corretta auto-difesa e utilizzo dello spray anti-aggressione. La Lega anche questa volta ha portato all'interno dell'Amministrazione comunale le istanze dei cittadini!".