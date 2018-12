A Siena fiaccolata per il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Il 10 dicembre la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani compie 70 anni. In tutto il mondo donne e uomini si apprestano a celebrare la ricorrenza. In Italia associazioni e singoli individui si mobilitano organizzando eventi e manifestazioni che si concluderanno con una fiaccolata in piazza, alle 19.A Siena la fiaccolata è in piazza Carlo Rosselli (luogo simbolico dai numerosi significati, perché antistante alla Stazione e all’Università per stranieri) che si concluderà con la lettura dell’articolo 1 della Dichiarazione da parte di tutti i presenti, a cui verrà distribuito il testo.La fiaccolata sarà preceduta alle 17,00, nell’Aula 1 dell’Università per stranieri, dalla lettura da parte degli studenti di alcuni articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e di alcuni brani scelti tra gli scritti di donne e uomini che hanno segnato il cammino dei diritti umani."Riteniamo - spiegano da Amnesty International - sia molto importante, soprattutto in un momento come quello attuale, dare un forte segnale di partecipazione. Vi aspettiamo.Iniziativa nazionale promossa da Actionaid – Amnesty International – Caritas - Emergency – Oxfam.Hanno aderito Anpi, Arci, Associazione migranti San Francesco, Cento idee per la pace, Cravos, CSI, La Scintilla, laLut, Link, Rizes, Sii Studente. Si ringrazia l’Università per Stranieri di Siena per l’adesione e il sostegno alla realizzazione dell’evento.