Scomparsa Fazio Fabbrini, il cordoglio del consigliere regionale Bezzini (Pd): ''Se ne va una delle figure più importanti della sinistra senese''

“Con Fazio Fabbrini se ne va una delle figure più importanti della storia della sinistra senese ed in particolare di quella grande forza che nei nostri territori é stato il P.C.I.. Fabbrini é stato partigiano, dirigente di partito e uomo delle istituzioni. Una di quelle personalità formatesi nella “lotta” e nel “governo”, dotata di spiccata capacità di analisi e di visione lungimirante”. Così il consigliere del Pd in Regione Simone Bezzini esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Fazio Fabbrini.