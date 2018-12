''Abbonamenti Tiemme illeggibili'', la Federconsumatori di Siena avvisa gli utenti

"In risposta ad una nostra segnalazione ricevuta da numerosi utenti del servizio di trasporto extra-urbano, Tiemme s.p.a ci ha fatto sapere di avere già provveduto a sostituire la fornitura di carta termica utilizzata per gli abbonamenti con della "carta superprotetta", ciò al fine di evitare i problemi di facile "cancellatura"." Così una nota di Federconsumatori Siena."Dato che altri utenti ci hanno riferito di essere stati sanzionati anche di recente proprio perché il titolo di viaggio, pur in corso di validità, risultava illeggibile - al costo della sanzione, pari a 10 euro, hanno dovuto aggiungere la spesa di 4 euro per avere il duplicato degli abbonamenti - invitiamo tutti coloro che hanno riscontrato recentemente la problematica segnalata a portare a conoscenza di Tiemme, direttamente o per il tramite di Federconsumatori, i titoli "difettosi", inviando una copia degli stessi oppure almeno il numero di serie, questo al fine di permettere all’Azienda l'adozione di opportuni accorgimenti.Tiemme s.p.a ricorda comunque che è possibile sostituire gratuitamente il titolo di viaggio difettoso diventato illeggibile, purché ciò avvenga prima dell'elevazione della sanzione."