Allenare la mente e migliorare la memoria: ne parla l’associazione After’s Cool

A Siena sabato 15 e sabato 22 dicembre un team giovanissimo propone due appuntamenti aperti al pubblico dedicati alla capacità mnemonica e all’attenzione

Si può migliorare la nostra memoria fino ad “averne di più”? Si può migliorare lo studio e il lavoro aumentando la nostra capacità di “porre attenzione”?La risposta è si, e come fare lo racconta il giovanissimo team dell’Associazione After's Cool, realtà senza scopo di lucro che nasce a Sovicille (Siena) e che riunisce ragazzi laureati in diverse discipline che hanno a cuore la diffusione della cultura e hanno approfondito i temi della didattica e della divulgazione delle conoscenze.Saranno loro a presentare il mix di metodo, tecniche e allenamento necessario a migliorare le facoltà mnemoniche in due lezioni aperte al pubblico. Un percorso che non trascura la parte ludica e divertente necessaria a chi vuole affrontare con leggerezza, ma anche con estremo rigore, un percorso di auto miglioramento.I due appuntamenti avranno luogo sabato 15 dicembre con la lezione dal titolo "Oltre la soglia dell'attenzione" e sabato 22 dicembre, con " Al di là dei confini della memoria".Entrambi gli incontri – ad ingresso libero - avranno inizio alle ore 18.00 e si terranno presso i locali dell'Associazione Archeosofica di Siena (in via Banchi di Sopra, 72).Saranno offerte nozioni generali sulle qualità dell'attenzione, della memoria e della volontà dell'individuo con cenni alla visione dell'uomo e della donna come descritti nelle tradizioni antiche dove le stesse facoltà della mente erano sviluppate con chiaro riferimento alle pratiche meditative e quindi per una evoluzione interiore dell'individuo stesso.Per informazioni 366 1897344