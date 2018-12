Open Day al liceo classico ''E.S.Piccolomini'' di Siena

Venerdì 14 dicembre, dalle ore 16.00 alle 19.00, il Liceo Classico “E. S. Piccolomini” (Prato di Sant’Agostino n. 2 a Siena) accoglierà, nell’Aula Magna Tolomei, genitori e studenti delle scuole medie interessati alla scelta della scuola superiore, per presentare il percorso formativo del liceo classico; sarà l’occasione per incontrare i docenti responsabili dell’orientamento ed assistere a lezioni dimostrative e laboratoriali di varie materie.Questo il programma:Ore 16 -17,15 (nell’Aula Magna): informazione generale sull’Offerta Formativa della scuola, compresi i potenziamenti previsti nel PTOF 2019-2022, e risposta ad eventuali quesiti. Breve presentazione delle successive lezioni dimostrativeOre 17,20 -18,10 circa (nelle varie aule predisposte): lezioni dimostrative di varie materie, anche con utilizzo delle LIM, fra le quali alunni e genitori potranno liberamente scegliere in base alle loro preferenze:Prof. G.D'Olimpio (Storia): “La Storia sul muro: il fregio dell'Aula Magna come fonte storica”Prof.ssa N.Moscadelli (Cultura Greca e Latina): “La condizione femminile nel mondo classico”Prof.ssa L.Lippi (Lingua e Letteratura Inglese): “Insegnare Inglese oggi”Prof. M.Seazzu (Matematica e Fisica): “Newton: basta la parola...”Ore 18,10 circa – 19: Visita libera o guidata dei locali della scuolaOre 18,10 circa - 19 : Possibilità di avere dei colloqui informativi personalizzati con i responsabili dell’orientamento