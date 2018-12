Arci Siena: venerdì lettura no stop contro il decreto sicurezza

Una lettura ininterrotta contro il decreto sicurezza approvato dal governo nei giorni scorsi. E’ quella che venerdì 14 dicembre, dalle ore 14.30 alle ore 1.30, animerà la terrazza del Circolo Arci “Lavoro e Sport” di Siena, in via dei Pispini, nell’iniziativa nata da un’idea dell’attore Francesco Chiantese e promossa in collaborazione con lo stesso Circolo e l’Arci provinciale di Siena. "L’appuntamento - spiega l'Arci -, dal forte valore simbolico, proporrà la lettura ininterrotta da parte dello stesso Francesco Chiantese di “Breviario mediterraneo” di Predrag Matvejevic, opera dedicata alle identità delle culture mediterranee e alla loro storia, per testimoniare la presa di posizione di numerosi cittadini contro la violenza del decreto sicurezza e i limiti che ne derivano per i diritti umani fondamentali."L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vorranno portare un contributo, intervallando i momenti di lettura individuale a momenti di lettura in staffetta e a più voci. Per aderire e partecipare attivamente alla lettura, è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica posta@francescochiantese.it oppure contattare l'Arci provinciale di Siena all’indirizzo siena@arci.it.