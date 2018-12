Censimento permanente della popolazione anno 2018 in fase di completamento

La Prefettura ricorda a tutti i cittadini della provincia di Siena, appartenenti al campione di famiglie coinvolte nel primo censimento permanente della popolazione italiana in particolare nei comuni di Asciano, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Monticiano e Murlo, che giovedì 20 dicembre scade il termine per la compilazione assistita (tramite visita a domicilio di un rilevatore o recandosi presso gli uffici comunali) del questionario ricevuto dall’ISTAT. La partecipazione al censimento è un obbligo di legge e quindi soggetto a sanzione in caso di inadempienza.