Viaggio istituzionale in Cina per il sindaco di Siena, Luigi De Mossi

Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha iniziato oggi, giovedì 13 dicembre, la sua visita in Cina arrivando in mattinata a Shangai. Da qui il primo cittadino senese si è spostato a Nantong dove incontrato gli studenti ed il preside, Liu Jianguo, della High School di Nantong. Questi studenti verranno a Siena per studiare all'Università per Stranieri.In aula è stato mostrato un video promo di forte impatto che mostra le bellezze e le tradizioni della città di Siena. La giornata di oggi è stata incentrata proprio sul perché i giovani studenti cinesi dovrebbero venire a Siena per completare il loro percorso di studio.Obiettivi del viaggio sono inoltre quelli di attrarre investitori e stabilire rapporti utili e duraturi nel tempo. Per questo domani sempre a Nantong De Mossi visiterà la "Nantong Economic And Technological Development Zone Corporation". Non solo didattica, economia ma anche agro-alimentare al centro degli incontri del sindaco che vuole attirare investitori di alto livello e gettare le basi per eventi internazionali di prestigio.