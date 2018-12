Natale a Siena: torna la navetta gratuita di Tiemme

Sabato 15 e domenica 16 dicembre servizio di collegamento dal parcheggio della Stazione Fs a piazza del Sale dalle 14 alle 19

Torna nel fine settimana la navetta di Natale di Tiemme. Anche sabato 15 e domenica 16 dicembre, il servizio gratuito realizzato da Tiemme in collaborazione con il Comune di Siena garantirà il collegamento tra il parcheggio della Stazione Fs in piazza Rosselli (con sosta gratuita) e piazza del Sale.La navetta sarà attiva dalle ore 14 alle 19, con servizio continuativo ogni 15 minuti, percorrendo viale Sclavo, viale Mazzini e via Garibaldi e viceversa. Le uniche fermate avvengono ai due rispettivi capolinea.Il servizio tornerà poi sabato 22 e domenica 23 dicembre e quindi nei giorni del 24, 25 e 26 dicembre, sempre al pomeriggio, dalle 14 alle 19.La navetta è l’ideale per chi desidera raggiungere il centro storico per lo shopping natalizio e per visitare le attrattive del Villaggio di Babbo Natale allestito negli spazi della Fortezza.