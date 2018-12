RFI, linea Siena - Grosseto: sabato 15 dicembre manutenzione straordinaria

Treni sostituti con autobus tra Buonconvento e Grosseto

Saranno 15 i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici che, con appositi macchinari, rimuoveranno la patina di acqua e foglie solidificata sulla linea Siena – Grosseto. Gli interventi di manutenzione straordinaria, in programma sabato 15 dicembre dalle 8.30 alle 17.00, si svolgeranno su 11 chilometri di linea, in particolare nelle zone dove sono presenti intense aree boschive: Civitella Paganico, Roccastrada e Sticciano.Durante l’attività di cantiere, per garantire la mobilità, i treni saranno sostituiti con autobus tra Buonconvento e Grosseto, mentre tra Siena e Buonconvento il servizio sarà svolto regolarmente con il treno.Il fogliame portato sui binari dalle piogge e dal vento nelle scorse settimane e la necessità di adottare, in ottemperanza alla normativa, un rallentamento di velocità in prossimità dei 14 passaggi a livello in consegna a privati lungo la linea, comportano difficoltà di aderenza per i treni in transito. Il fenomeno si ripercuote sulla regolarità del servizio.