A Siena la Festa di Santa Lucia - FOTOGALLERY

Si è rinnovata oggi, giovedì 13 dicembre, la tradizionale festa di Santa Lucia, la martire siracusana patrona degli occhi, che anche a Siena ha il suo vivace centro di culto nella chiesa dei SS. Niccolò e Lucia. Per tutta la giornata si tiene in Pian dei Mantellini la consueta fiera di dolci e prodotti natalizi, dove spiccano in maniera particolare le campanine di terracotta dipinte coi colori delle Contrade, tradizionale addobbo per gli alberi di Natale nelle case dei Senesi.La piccola chiesa di S. Lucia, un vero e proprio gioiello d'arte barocca incastonato fra le case di via delle Cerchia e via delle Sperandie, è stata visitata da migliaia di persone per ricevere la benedizione agli occhi e accendere una candela a S. Lucia, che proprio nella radice del suo nome porta la parola "luce".