Linea Siena-Chiusi, Scaramelli e Bezzini (PD): ''Trenitalia e Rfi si impegnino. Servono nuovi treni, manutenzione e investimenti''

Interrogazione dei consiglieri del Pd in Regione Stefano Scaramelli e Simone Bezzini

“Troppi disagi per i pendolari sulla linea ferroviaria Siena Chiusi. Servono manutenzione, nuovi treni e investimenti da parte di Trenitalia e Rfi”. La richiesta di impegno arriva dai consiglieri del Pd in Regione Stefano Scaramelli e Simone Bezzini che stanno predisponendo un’interrogazione sul tema.“In queste ore- dicono Bezzini e Scaramelli- abbiamo letto le dichiarazioni di alcuni pendolari che lamentano gravi ritardi e disservizi sulla linea Siena – Chiusi. Per questo abbiamo deciso di predisporre un’ interrogazione sulla Siena-Chiusi per spingere la Giunta regionale ad attivarsi nei confronti di Trenitalia ed RFI per ottenere risposte urgenti sui temi di un’adeguata manutenzione delle infrastrutture (funzionamento segnali, passaggi a livello, scambi) ed accelerare su arrivo di nuovi treni. Il quadro- sottolineano Scaramelli e Bezzini - è noto a tutti: la Regione in questi anni ha fatto un grande sforzo per migliorare il servizio ferroviario in Toscana, soprattutto con nuovi treni in circolazione. Pur tuttavia le linee senesi necessitano ancora di essere modernizzate con ulteriori investimenti per garantire prestazioni accettabili ai tanti pendolari, studenti e lavoratori, e turisti che le utilizzano tutti i giorni. Il tema è complesso- concludono i due esponenti del Pd- , ma chi ha il dovere di rappresentare un territorio non può sottrarsi alle sue responsabilità”.