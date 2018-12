Siena, quest'anno l'albero lo fanno i ''cittini'' delle Contrade

Saranno i piccoli delle 17 contrade ad addobbare, domenica 16 dicembre, l’albero di Natale in Piazza del Campo

Quest’anno a fare l’albero di Natale in Piazza del Campo saranno i cittini delle 17 contrade. La proposta, presentata dal Coordinamento degli addetti dei Gruppi piccoli, in accordo con il Magistrato delle Contrade, è stata "felicemente accolta dall’amministrazione", ha detto l’assessore al Turismo Alberto Tirelli che sarà ad aspettare in Piazza gli oltre 200 bambini. "Le festività rappresentano un momento magico per i bimbi, chi meglio di loro può addobbare un albero di Natale da dedicare a tutta la città? Un momento ludico e di socializzazione che vedrà riuniti tanti piccoli contradaioli impegnati per rendere ancor più bella l’atmosfera natalizia all’interno della magica conchiglia".I gruppi, suddivisi per Terzi, si recheranno cantando in Piazza entrando, alle ore 15, da tre diversi accessi: il Terzo di Città dal Casato, il Terzo di Camollia dalla Costarella e il Terzo di S. Martino dal Chiasso Largo. Nei pressi del Gavinone tre grandi scatoloni saranno riempiti con generi alimentari che i ragazzini porteranno direttamente da casa loro per poi essere donati in beneficenza. Ecco l’essenza storica delle Contrade: il gioco e il sociale, la solidarietà e il divertimento. "Marche connotative della nostra collettività", come ha teso ad evidenziare, per il Coordinamento, Francesco Flamini.Ma non sarà un tradizionale albero di Natale, sarà particolare, come particolari gli addobbi: grandi barberi con l’iconografia contradaiola, insieme a sfere che rimandano ai Terzi.