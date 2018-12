Siena, incendio ad appartamento in via delle Campane

I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti questa sera, lunedì 17 dicembre, per un incendio divampato in un appartamento in via delle Campane 8, nel centro cittadino.L'incendio ha interessato una camera da letto e il relativo mobilio. Per i danni riportati a seguito delle fiamme si è reso necessario rendere inagibile l'appartamento. Non si registrano danni a persone.