A causa di una perdita di acqua che sta interessando la zona dell'Acqualda domani, mercoledì 19 dicembre, alle ore 9 verrà chiuso al traffico l'ingresso "Acquacalda" della tangenziale sia in direzione Firenze che in direzione Grosseto-Arezzo. La chiusura al traffico resterà attiva sino a completamento dei lavori per i quali potrebbero essere necessari anche un paio di giorni.Resterà aperta invece l'uscita "Acquacalda" da chi proviene da chi proviene da Firenze e da Grosseto-Arezzo.