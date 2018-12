Occupazione temporanea di suolo e sottosuolo pubblico: presentato a Siena nuovo applicativo

Il vicesindaco di Siena, Andre Corsi, ha tenuto oggi, 19 dicembre, un incontro a Palazzo Berlinghieri con i rappresentanti di Intesa, Acquedotto del Fiora, Centria, E-Distribuzione, Telecom, Terre Cablate, Fastweb, Vodafone, Wind, Infracom, Sirti, Econet, dell'Ordine degli Architetti, degli Ingegneri e del Collegio dei Geometri e dei Periti Industriali di Siena, finalizzato alla presentazione di un nuovo applicativo, per la completa gestione on line, nel sito comunale, dei procedimenti per l'occupazione temporanea di suolo e sottosuolo pubblico.Il vicesindaco salutando i presenti ha sottolineato come "l'Amministrazione intende rendere più agile l'attività del Comune e di coloro che hanno necessità di richiedere queste autorizzazioni. Un passo importante verso la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, nell'ambito della semplificazione e innovazione tecnologica dei servizi".