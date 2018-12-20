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Il Consiglio comunale di Siena convocato per venerdì 21 dicembre: l'ordine del giorno

Giovedì 20 Dicembre 2018 09:50
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Convocazione alle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico
sala-del-capitano-del-popolo_650 Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno venerdì 21 dicembre alle ore 9.00, in seduta pubblica in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.

L’ordine del giorno
   
1    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    228    2018    PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (P.G.I.P.). MODIFICAZIONI. APPROVAZIONE.       
2    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    234    2018    CONSULTE TERRITORIALI – DETERMINAZIONI.
3    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    238    2018    REGOLAMENTO PER IL PALIO – COMMISSIONE DI STUDIO – NOMINA.       
4    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    232    2018    PERMESSO A COSTRUIRE CONVENZIONATO PER “INTERVENTO DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE CINEMA TEATRO IMPERO (SCHEDA PROGETTO TU5 DEL RU)”. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD DI PARCHEGGIO E DI VERDE PUBBLICO ATTREZZATO AI SENSI DELL'ART. 28 BIS DEL DPR 380/2001.       
5    PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO    233    2018    PERMESSO A COSTRUIRE IN DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO PER INTERVENTO DI AMPLIAMENTO EDIFICIO MEDICINE RESEARCH CENTER STRADA DEL PETRICCIO E BELRIGUARDO, 35. APPROVAZIONE DELLA DEROGA AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1 BIS DEL DPR 380/01.
      
6    APPROVAZIONE VERBALI    226    2018    APPROVAZIONE VERBALI DI PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI (15/11/2018 – 29/11/2018)
      
7    COMUNICAZIONI    227    2018    COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.
   
8    INTERROGAZIONI    209    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO PAOLO BENINI IN MERITO ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 23.3.2005 E S.M. E I. - APPROVAZIONE NUOVO TESTO “ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE”.       
9    INTERROGAZIONI    210    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO PAOLO BENINI IN MERITO ALL'ACCORDO SPRAR DEL 2017.       
10    INTERROGAZIONI    216    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO PAOLO BENINI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI INFORMATIVA SUL REALE UTILIZZO DELL'APPARTAMENTO SITUATO IN VIA B. TOLOMEI 11 E DESTINATO A PADRI SEPARATI O DIVORZIATI CON FIGLI A CARICO ED IN DIMOSTRATA CONDIZIONE DI DIFFICOLTA'ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLO STATO CIVILE.       
11    INTERROGAZIONI    220    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO SALVINI IN MERITO ALLA SICUREZZA IN CITTA', FURTI IN APPARTAMENTO E NEGOZI.       
12    INTERROGAZIONI    222    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLA DIFFUSIONE DI PIANTE INFESTANTI PRESSO LA FORTEZZA MEDICEA.       
13    INTERROGAZIONI    223    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULL'ASSUNZIONE PER UN ANNO DI UN ADDETTO ESPERTO IN MARKETING E COMUNICAZIONE.       
14    INTERROGAZIONI    229    2018    INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE INTENZIONI DI METTERE IN SICUREZZA LA ZONA DI VIA PERUZZI E LA VIABILITA'DELLE STRADE PROSPICIENTI LE MURA.       
15    INTERROGAZIONI    230    2018    INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA PIERLUIGI PICCINI, VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI SULLA SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'E DEGRADO DELLA ZONA DI PESCAIA/COLONNA SAN MARCO.       
16    INTERROGAZIONI    231    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA  MICHELI IN MERITO AL RADDOPPIO DELLA TRATTA DI COLLEGAMENTO TRA LA SIENA-BETTOLLE E LA SIENA GROSSETO (C.D. LOTTO ZERO).       
17    INTERROGAZIONI    235    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI SULL'IMMOBILE EX UFFICI FINANZIARI DI VICO ALTO.       
18    INTERROGAZIONI    237    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLE PROSSIME NOMINE PER L'OPERA METROPOLITANA DEL DUOMO.
19    INTERROGAZIONI    239    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLA REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DELLO SPRAY AL PEPERONCINO   20    INTERROGAZIONI    240    2018    INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLO STATO DEI LAVORI IN CORSO PER IL RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SCUOLA SAFFI.

21    MOZIONI    196    2018    MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA COMUNITA'TARIFFARIA REGIONALE.       
22    MOZIONE    199    2018    MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA APERTA MAURO MARZUCCHI IN MERITO ALLA LEGGE ELETTORALE TOSCANA.       
23    MOZIONE    221    2018    MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LEGA ELEONORA RAITO, ANDREA PIAZZESI, ANNA MASIGNANI, DAVIDE DORE, FRANCESCO MASTROMARTINO, PAOLO SALVINI, MASSIMO BIANCHINI, FABIO MASSIMO CASTELLANI, ANDREA PIAZZESI IN MERITO ALL'USCITA DEL COMUNE DI SIENA DAI PROGETTI SPRAR.
Succ. >
 
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