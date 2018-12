Il Consiglio comunale di Siena convocato per venerdì 21 dicembre: l'ordine del giorno

Convocazione alle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico



Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo per il giorno venerdì 21 dicembre alle ore 9.00, in seduta pubblica in prima convocazione, per la trattazione degli argomenti di seguito descritti nell'ordine del giorno.1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 228 2018 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (P.G.I.P.). MODIFICAZIONI. APPROVAZIONE.2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 234 2018 CONSULTE TERRITORIALI – DETERMINAZIONI.3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 238 2018 REGOLAMENTO PER IL PALIO – COMMISSIONE DI STUDIO – NOMINA.4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 232 2018 PERMESSO A COSTRUIRE CONVENZIONATO PER “INTERVENTO DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE CINEMA TEATRO IMPERO (SCHEDA PROGETTO TU5 DEL RU)”. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARD DI PARCHEGGIO E DI VERDE PUBBLICO ATTREZZATO AI SENSI DELL'ART. 28 BIS DEL DPR 380/2001.5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 233 2018 PERMESSO A COSTRUIRE IN DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO PER INTERVENTO DI AMPLIAMENTO EDIFICIO MEDICINE RESEARCH CENTER STRADA DEL PETRICCIO E BELRIGUARDO, 35. APPROVAZIONE DELLA DEROGA AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 1 BIS DEL DPR 380/01.6 APPROVAZIONE VERBALI 226 2018 APPROVAZIONE VERBALI DI PRECEDENTI SEDUTE CONSILIARI (15/11/2018 – 29/11/2018)7 COMUNICAZIONI 227 2018 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.8 INTERROGAZIONI 209 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO PAOLO BENINI IN MERITO ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE DEL 23.3.2005 E S.M. E I. - APPROVAZIONE NUOVO TESTO “ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE”.9 INTERROGAZIONI 210 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO PAOLO BENINI IN MERITO ALL'ACCORDO SPRAR DEL 2017.10 INTERROGAZIONI 216 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MISTO PAOLO BENINI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI INFORMATIVA SUL REALE UTILIZZO DELL'APPARTAMENTO SITUATO IN VIA B. TOLOMEI 11 E DESTINATO A PADRI SEPARATI O DIVORZIATI CON FIGLI A CARICO ED IN DIMOSTRATA CONDIZIONE DI DIFFICOLTA'ECONOMICHE CONSEGUENTI ALLO STATO CIVILE.11 INTERROGAZIONI 220 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO LEGA PAOLO SALVINI IN MERITO ALLA SICUREZZA IN CITTA', FURTI IN APPARTAMENTO E NEGOZI.12 INTERROGAZIONI 222 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLA DIFFUSIONE DI PIANTE INFESTANTI PRESSO LA FORTEZZA MEDICEA.13 INTERROGAZIONI 223 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULL'ASSUNZIONE PER UN ANNO DI UN ADDETTO ESPERTO IN MARKETING E COMUNICAZIONE.14 INTERROGAZIONI 229 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALLE INTENZIONI DI METTERE IN SICUREZZA LA ZONA DI VIA PERUZZI E LA VIABILITA'DELLE STRADE PROSPICIENTI LE MURA.15 INTERROGAZIONI 230 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA PIERLUIGI PICCINI, VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI SULLA SITUAZIONE DI DIFFICOLTA'E DEGRADO DELLA ZONA DI PESCAIA/COLONNA SAN MARCO.16 INTERROGAZIONI 231 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO AL RADDOPPIO DELLA TRATTA DI COLLEGAMENTO TRA LA SIENA-BETTOLLE E LA SIENA GROSSETO (C.D. LOTTO ZERO).17 INTERROGAZIONI 235 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI SULL'IMMOBILE EX UFFICI FINANZIARI DI VICO ALTO.18 INTERROGAZIONI 237 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO BRUNO VALENTINI SULLE PROSSIME NOMINE PER L'OPERA METROPOLITANA DEL DUOMO.19 INTERROGAZIONI 239 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLA REGOLAMENTAZIONE DELL'USO DELLO SPRAY AL PEPERONCINO 20 INTERROGAZIONI 240 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO IN CAMPO CLAUDIO CERRETANI IN MERITO ALLO STATO DEI LAVORI IN CORSO PER IL RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA SCUOLA SAFFI.21 MOZIONI 196 2018 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI, MASSIMO MAZZINI, PIERLUIGI PICCINI IN MERITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA COMUNITA'TARIFFARIA REGIONALE.22 MOZIONE 199 2018 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA APERTA MAURO MARZUCCHI IN MERITO ALLA LEGGE ELETTORALE TOSCANA.23 MOZIONE 221 2018 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO LEGA ELEONORA RAITO, ANDREA PIAZZESI, ANNA MASIGNANI, DAVIDE DORE, FRANCESCO MASTROMARTINO, PAOLO SALVINI, MASSIMO BIANCHINI, FABIO MASSIMO CASTELLANI, ANDREA PIAZZESI IN MERITO ALL'USCITA DEL COMUNE DI SIENA DAI PROGETTI SPRAR.