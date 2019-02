Siena, spaccio di droga fuori dalle scuole: denunciato 59enne

Nel corso di un servizio finalizzato a reprimere lo spaccio di droghe leggere fuori dalle scuole i Carabinieri identificano pusher: sequestrate dosi di hashish e marijuana

I Carabinieri della Compagnia di Siena nell’ambito di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacenti tra i giovani, articolato sul territorio in occasione dell’uscita degli studenti dai principali plessi scolastici, nella giornata di ieri hanno identificato e deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di diversa tipologia un uomo di 59 anni.La pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia ha identificato l’uomo seduto all’interno di un’autovettura, ferma sul ciglio della strada, in località Scacciapensieri che, alla vista dei militari, ha subito manifestato agitazione e volontà di sottrarsi al controllo.A seguito di perquisizione personale è stato trovato inizialmente in possesso di alcune dosi di hashish che ha tentato invano di nascondere nella fitta vegetazione situata sul ciglio della strada.Successivamente, al termine di un’accurata perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto un panetto di hashish e alcuni grammi di marijuana occultati in alcuni arredi unitamente a materiale vario per il confezionamento delle singole dosi. L’uomo è stato segnalato all’A.G. competente.