Siena, il Consiglio comunale del 21 febbraio 2019

I lavori di giovedì 21 febbraio a Palazzo Pubblico in continuo aggiornamento

Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta ordinaria giovedì 21 febbraio, nella Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Civico.Questo l'elenco dei lavori dalla sala consiliare in continuo aggiornamento (aggiornare la pagina o visitare successivamente per visualizzare i nuovi argomenti):Attraverso un’interrogazione di Masi (PD) oggi, in consiglio comunale, è stato fatto il punto sulle prospettive della sede dell’istituto Monna Agnese. L’immobile che lo ospita < >, ha esordito il consigliere affermando che < >. Dopo queste considerazioni Masi ha chiesto all’amministrazione < >. E come il Comune intende < >.< > ed è stato < >. ha premesso l’assessore all’Istruzione Clio Biondi Santi, rispondendo all’interrogazione. < >. Biondi Santi ha poi aggiunto che < >.Masi si è detto < > e ha raccomandato all’amministrazione < > perché < > visto che da questo dipende < >.Lo stato di avanzamento dei lavori in corso per il rifacimento del tetto della scuola A. Saffi, danneggiato dal maltempo del 28 e 29 ottobre scorso, è stato al centro dell’interrogazione presentata dal consigliere Claudio Cerretani (In Campo) nel corso del consiglio comunale di oggi.Nello specifico il consigliere ha chiesto < >. Così come di conoscere < >.L’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Sportelli, ha ripercorso i vari passaggi che hanno portato in tempi celeri ad affidare i lavori per il rifacimento della copertura di una prima parte dell’edificio. < >. < >.Nella replica il consigliere Cerretani ha palesato la sua insoddisfazione, soprattutto per la troppo repentina riapertura delle aule, evidenziando < >.Vanni Griccioli, Massimo Mazzini e Pierluigi Piccini (Per Siena) hanno presentato un’interrogazione in merito alle problematiche di sicurezza e decoro di via Pantaneto.<>.Il consiglieri ha chiesto < >.All’interrogazione ha risposto l’assessore alla Sicurezza, Francesco Michelotti, premettendo che si tratta < >, e spiegando che < >. Particolare attenzione è < >, ha proseguito Michelotti.L’assessore ha dunque elencato le misure allo studio dell’amministrazione, che verranno adottate solo previo confronto con le parti interessate: < >, ha detto ancora Michelotti. Infine l’assessore ha spiegato che < >.Griccioli si è detto < > della risposta perché < >. Un coinvolgimento dei commercianti che Griccioli si è augurato < >.I problemi legati alla viabilità, ai parcheggi e al decoro urbano nella zona di via Vivaldi e vie limitrofe sono stati al centro dell’interrogazione presentata da Vanni Griccioli, Massimo Mazzini e Pierluigi Piccini (Per Siena) e discussa nel corso del consiglio comunale. Il problema < >, ha detto Griccioli, aggiungendo che < >.Per queste ragioni il consigliere ha chiesto alla Giunta < >. Riguardo alla viabilità Griccioli ha voluto sapere se < >, mentre sul decoro urbano è stato chiesto se < >.A rispondere in aula il vicesindaco Andrea Corsi: < >. Il vicesindaco ha poi spiegato che < >. Infine Corsi ha annunciato che per via Vivaldi < >. Infine < >.Griccioli si è detto < > della risposta, chiedendo al vicesindaco < >. Il consigliere ha poi ribadito la necessità < >. Infine Griccioli ha suggerito < >.Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e le problematiche legate alla viabilità in via Rutilio Manetti sono state oggetto di un’interrogazione presentata da Bruno Valentini, Alessandro Masi, Luca Micheli e Giulia Periccioli (PD).Valentini ha sottolineato che via Manetti <<è sottoposta alla forte pressione di domanda esterna di sosta veicolare causando grosse criticità per la sicurezza dei pedoni e per il passaggio dei mezzi di emergenza>>, e ha chiesto al Sindaco < >.I consiglieri hanno, inoltre, interrogato il primo cittadino < > e < >.< >, ha risposto il Vice Sindaco Andrea Corsi. < >.Sulla proposta di limitare l'accesso alla via ai soli autorizzati, Corsi ha sottolineato che < >.Il vice sindaco ha affermato che < >.Per quanto riguarda il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile ha ricordato che in seguito alla sospensione dell’attività di pianificazione urbanistica anche la redazione del PUMS è stata interrotta mediante relativo verbale di sospensione. < >.Valentini si è detto < > della risposta perché < > per via Rutilio Manetti questo < >. E < >. Il consigliere si è detto in disaccordo anche sul sistema dei controlli per cui < >, dunque < >, ha concluso Valentini.L’utilizzo dell’appartamento destinato a padri separati o divorziati con figli a carico e in condizioni di difficoltà economica, è stato al centro di un’interrogazione presentata da Paolo Benini (Gruppo Misto). Il consigliere, dopo aver ricordato che nel luglio 2014 fu approvata una delibera per destinare, per un tempo limitato, un appartamento in via Bernardo Tolomei, ai padri in difficoltà, ha chiesto di sapere < >, quanti padri separati < >, e quanti < >. Tra le richieste di Benini, conoscere < > previsti dalla delibera, specificando anche cosa si intenda per nucleo familiare e, infine, se il Comune <<è stato in grado di rispondere a tutte le richieste>>.All’interrogazione ha risposto l’assessore a Sanità e Sociale, Francesca Appolloni, specificando che < >.Secondo i dati forniti dalla Società della Salute i padri che si sono rivolti ai servizi sociali del Comune dal luglio 2014 sono stati due: < >. A disposizione di ciascun nucleo familiare (così come espresso nella delibera del luglio 2014, ovvero padri soli con almeno un figlio carico, separati o divorziati) ci sono < >, ha detto ancora Appolloni, concludendo che < >.Paolo Benini si è dichiarato soddisfatto per la risposta ricevuta.