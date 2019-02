La Provincia di Siena comunica che, per organizzare al meglio le celebrazioni del 25 Aprile, con l'intento di coinvolgere quanti sono interessati anche ad esprimere idee o a proporre eventi c he potrebbero integrarsi con la manifestazione istituzionale, è convocata una riunione organizzativa per il giorno 26 febbraio ore 15,30 presso la Sala dell'Aurora in Piazza Duomo a Siena. Comuni, associazioni, liberi cittadini sono invitati a partecipare per portare un loro contributo.