Siena, Lega: ''Dall'Amministrazione comunale importanti decisioni per mantenere le promesse fatte in campagna elettorale''

"Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale, l'amministrazione del Comune di Siena ha avuto occasione di anticipare alcune importanti decisioni volte a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale." Così una nota del gruppo consiliare della Lega."La riqualificazione del Santa Chiara, una nuova viabilità in via Vivaldi, dove i lavori per realizzare un senso unico stanno per partire, e la decisione di alleviare i disagi generati dalla pedonalizzazione integrale della cosidetta Y storica autorizzando il transito di taxi e disabili, vanno nella giusta direzione. Questa è la nostra idea di città: una città governata dal buonsenso, vivibile e attenta ai bisogni di chi ci risiede e ci lavora, specialmente se anziano o disabile. Sono passati solo pochi mesi dall'insediamento della nuova giunta, ma già si vedono i frutti di una nuova mentalità basata più sul 'fare' che sul 'dire'."