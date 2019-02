Cerretani (In Campo) a Sportelli: ''Saffi, la miglior difesa è l'attacco?''

"Ridicolo accusare l’opposizione di invenzioni per insabbiare una gestione fallimentare"

"L’assessore Sportelli sbaglia due volte: non coglie il punto dell'interrogazione sulla gestione dei lavori alla Saffi, e accusa l’opposizione di dire cose che in realtà ha detto lui stesso, come dimostra il suo intervento in consiglio comunale, sfiorando il ridicolo." Così un intervento di Claudio Cerretani, consigliere comunale gruppo consiliare in Campo."L’assessore Sportelli parla di intonaco asciutto e tinture all’acqua. Io parlo di 21 bambini che in 10 giorni sono rimasti nella nuova classe, fresca d’inaugurazione, una manciata di ore e finiranno l’anno scolastico alla San Bernardino.Ma l'assessore, forse per distogliere l'attenzione dai problemi dei ragazzi e delle famiglie, se ne esce accusandomi di essermi inventato che l'imbiancatura è stata eseguita a pareti umide. Nel suo intervento, tuttavia, si contraddice, affermando che dopo l'imbiancatura nelle pareti sono presenti “sgorature visibili".L’assessore Sportelli ci tiene a farmi sapere che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte? Mi sembra il minimo, se non lo fossero stati sarebbe stato un problema, e contro la legge. Però questi bambini in classe loro non ci sono tornati e non ci torneranno, e non finiranno l’anno alla Saffi. Sportelli questo l’ha capito?Lavori finiti a tempo di record e scuola Saffi inauguarata in pompa magna. Aula inagibile per due settimane nonostante le finestre aperte e bambini trasferiti alla San Bernardino. Qualcosa non torna assessore, possibile che solo lei non se ne accorga?"